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Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн

Пятница 16 февраля 2024 15:00
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Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн Фото: Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр отправил очередную партию помощи на передовую. В этот раз военные получили более 250 беспилотников разных моделей, большинство из которых - FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Общая сумма помощи - почти 24 млн гривен.

"Очередная помощь нашим защитникам. И снова это - дроны. Продолжаем работать дальше. На следующей неделе будет очередная выдача. Спасибо жителям нашего города, всем налогоплательщикам. Потому что это помощь от всего территориального общества", - отметил мэр Днепра Борис Филатова.

Приобретение как можно большего количества дронов для украинских бойцов остается приоритетом для Днепра.

Днепр доставил фронту еще более 250 дронов на сумму почти 24 млн грн

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