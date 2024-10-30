"Днепр" очередным разгромом завершил выступления в Кубке Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА, группа D, 6-й тур

"Днепр" – "Анвил" – 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)

Чемпионы Украины завершили выступления в группе Кубка Европы ФИБА там, где и начинали – в польском городе Влоцлавек на площадке местного клуба. Правда, на этот раз днепряне выступили в статусе номинальных хозяев.

Первый поединок соперников завершился разгромным поражением подопечных Владимира Коваля (71:114). В этот раз, казалось, будет еще хуже. Ведь стартовый отрезок украинцы проиграли всухую – 0:16. И только на экваторе четверти капитану команды Станиславу Тимофеенко удалось набрать первые баллы "Днепра". Впрочем, завершение четверти оптимизма не прибавило – 9:27.

А вот во второй десятиминутке украинский клуб выглядел гораздо приличнее. Да, тренер "Анвила" дал отдых основным исполнителям, выпустив на площадку игроков ротации. И тем не менее, благодаря результативным действиям Тимофеенко и Конева "Днепру" удалось сократить отставание к -10. И вообще завершить вторую четверть в свою пользу – 23:17.

Однако, после большого перерыва все опять стало на свои места. В третьем игровом отрезке украинцы уступили с разницей в 21 балл, общее отставание составляло уже 33 пункта. А свершилось все поражением с разницей в 37 очков.

Лучшую статистику среди игроков украинского клуба показали Мишула (22 очка), Тимофеенко (15+7 подборов) и Конев (11). В составе соперников сразу три баскетболиста набрали по 15 пунктов – Грушецки, американец Тернер и Петрасек. Последний добавил к ним еще пять подборов.

"Днепр" завершил евротурнир на последнем месте в группе, имея одну победу и пять поражений. Чемпионы Украины были единственной отечественной командой, игравшей на международном уровне в текущем сезоне.