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Днепр через Prozorro приобрел беспилотников для ВСУ на 268 млн гривен

Фото: Днепр через Prozorro приобрело беспилотников для ВСУ на 268 млн гривен (prozorro gov ua)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения через систему "Прозорро" было сделано 270 заказов. Половина из них приходится на двух организаторов: КП "Инфо-совет-Днепр" (г. Днепр) и исполком мэрии Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наши деньги".

Последний выделил 146 млн. гривен. Мэрия Днепра почти вдвое больше - 268 млн гривен. Таким образом, Днепр - лидер по закупке дронов.

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает: город будет их закупать и дальше. Днепр найдет и механизмы, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.

Коммунальное предприятие Инфо-совет-Днепр» закупило в основном квадрокоптеры "Mavic" разных модификаций.

Добавим, что Днепр помогает фронту не только беспилотниками. Неоднократно город отправлял на передовую приобретенное военное снаряжение и продолжает снабжать бойцов ВСУ необходимыми БпЛА, техникой, скорыми.

За время полномасштабной войны на различную оснастку, а также строительство оборонных сооружений и субвенции военным Днепр уже потратил более 2 млрд гривен и продолжает помогать армии.

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ДнепрProZorro