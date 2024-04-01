В Днепре обнаружили остатки российской крылатой ракеты: что о ней известно

Воздушные удары РФ по Днепру

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных видов и типов вооружения. В частности, целью захватчиков в этих атаках часто становится Днепр.

Так, над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта силы и средства противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

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