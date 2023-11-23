В Днепре завершают реконструкцию городской детской больницы

В Днепре завершают масштабную реконструкцию городской детской больницы №6. Это заведение имеет реабилитационный бассейн и является одним из немногих в Украине, где комплексно занимаются психоневрологическими патологиями и травмами у детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.
Реновацию здесь начали еще до полномасштабного вторжения - когда город (из областного подчинения) вернул медучреждение в свою собственность.
Для стационара больницы это первый комплексный ремонт более 30 лет его существования.
"Это пример творческой работы, сотрудничества между местным самоуправлением и государственной властью. Государство выделило средства на капитальный ремонт больницы, а городской совет оборудовал ее мебелью и оборудованием, потратив на это более 30 млн грн", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
В семиэтажном здании поставили новые лифты, заменили кровлю, утеплили фасад, а на крыльцах обустроили необходимые подъемники и пандусы.
Также восстановили водолечебницу с бассейном, которая является одним из самых действенных методов реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и после травм.
В целом мощность обновленного медучреждения позволяет размещать до 130 пациентов в возрасте от 1 месяца. Речь идет о стационарных детских отделениях педиатрии, неврологии, психиатрии, реабилитации, где с пациентами будут работать все необходимые специалисты.
Завершить все работы планируется уже к концу года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.