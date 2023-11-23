В Днепре завершают реконструкцию городской детской больницы

Реновацию здесь начали еще до полномасштабного вторжения - когда город (из областного подчинения) вернул медучреждение в свою собственность.

Для стационара больницы это первый комплексный ремонт более 30 лет его существования.

"Это пример творческой работы, сотрудничества между местным самоуправлением и государственной властью. Государство выделило средства на капитальный ремонт больницы, а городской совет оборудовал ее мебелью и оборудованием, потратив на это более 30 млн грн", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В семиэтажном здании поставили новые лифты, заменили кровлю, утеплили фасад, а на крыльцах обустроили необходимые подъемники и пандусы.

Также восстановили водолечебницу с бассейном, которая является одним из самых действенных методов реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и после травм.

В целом мощность обновленного медучреждения позволяет размещать до 130 пациентов в возрасте от 1 месяца. Речь идет о стационарных детских отделениях педиатрии, неврологии, психиатрии, реабилитации, где с пациентами будут работать все необходимые специалисты.

Завершить все работы планируется уже к концу года.