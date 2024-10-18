ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу на РФ

Днепр , Пятница 18 октября 2024 16:57
UA EN RU
В Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу на РФ Фото: в Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу в РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре к пожизненному лишению свободы приговорили работника железной дороги. Он "сливал" сотруднику ФСБ России данные о движении военной техники украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель г. Днепра признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего надлежащего имущества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что работник железнодорожной станции в Днепре, имея пророссийские взгляды, добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами.

Во исполнение задач сотрудника ФСБ мужчина посылал через мессенджер информацию о количестве, типе и передвижении по железной дороге военной техники ВСУ. В качестве подтверждения подсудимый отправлял фотоотчеты по движению эшелонов и снимки указанной техники.

Кроме того, он направил "работодателю" информацию о месте дислокации личного состава ВСУ на территории области вместе с отметками на скриншотах Google Maps.

За свою деятельность суммарно предатель получил 17,5 тысячи гривен заработка.

Во время судебного разбирательства он отрицал свою вину. Однако на основании собранных улик прокуроры доказали ее полностью.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Фото: в Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу в РФ (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что житель Краматорска получил пожизненное заключение. Он привел вражеский "Искандер" по заведению пиццерии RIA PIZZA.

Также охранник из Харьковской области, работавший на ФСБ, получил пожизненное заключение. Мужчина "сливал" захватчикам локации военной и критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине
NEWS
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу