В Днепре решили выплатить до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами РФ

По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.

Следующий шаг - написание заявления на имя городского головы и сбор общего пакета документов на получение финансовой поддержки. С этим тоже помогут в администрации.

Так, сообщая заявление, в нем нужно указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).

Остальные документы:

копия паспорта гражданина Украины (заявителя) или копия ID-карты с добавлением копии выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копия документа, свидетельствующего об отказе в его получении);

копии документов, удостоверяющих право собственности или право владения, пользование поврежденным имуществом (при наличии);

акт комиссии по обследованию поврежденных построек и сооружений, объектов незавершенного строительства вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации администраций районов Днепровского городского совета;

при необходимости - акт и отчет технического обследования, который составляется привлеченными специалистами по заказу администраций районов Днепровского городского совета, если оценка степени повреждений и ущерба требует такого обследования.

Далее о получении денежной компенсации заявителю будет проинформирован департамент социальной политики городского совета. Помощь предоставляется как владельцам имущества, так и официальным арендаторам. Кроме того, учтены ситуации, когда есть несколько хозяев квартир или домов.

В то же время собранные документы в будущем закладывают механизм взыскания возмещений из России.