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В Днепре решили выплатить до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами РФ

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэрия Днепра решили выплатить горожанам до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение в ходе 28-й сессии горсовета.

По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.

Следующий шаг - написание заявления на имя городского головы и сбор общего пакета документов на получение финансовой поддержки. С этим тоже помогут в администрации.

Так, сообщая заявление, в нем нужно указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).

Остальные документы:

  • копия паспорта гражданина Украины (заявителя) или копия ID-карты с добавлением копии выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства;
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копия документа, свидетельствующего об отказе в его получении);
  • копии документов, удостоверяющих право собственности или право владения, пользование поврежденным имуществом (при наличии);
  • акт комиссии по обследованию поврежденных построек и сооружений, объектов незавершенного строительства вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации администраций районов Днепровского городского совета;
  • при необходимости - акт и отчет технического обследования, который составляется привлеченными специалистами по заказу администраций районов Днепровского городского совета, если оценка степени повреждений и ущерба требует такого обследования.

Далее о получении денежной компенсации заявителю будет проинформирован департамент социальной политики городского совета. Помощь предоставляется как владельцам имущества, так и официальным арендаторам. Кроме того, учтены ситуации, когда есть несколько хозяев квартир или домов.

В то же время собранные документы в будущем закладывают механизм взыскания возмещений из России.

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