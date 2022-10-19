В Днепре решили выплатить до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами РФ

Мэрия Днепра решили выплатить горожанам до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение в ходе 28-й сессии горсовета.
По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.
Следующий шаг - написание заявления на имя городского головы и сбор общего пакета документов на получение финансовой поддержки. С этим тоже помогут в администрации.
Так, сообщая заявление, в нем нужно указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).
Остальные документы:
Далее о получении денежной компенсации заявителю будет проинформирован департамент социальной политики городского совета. Помощь предоставляется как владельцам имущества, так и официальным арендаторам. Кроме того, учтены ситуации, когда есть несколько хозяев квартир или домов.
В то же время собранные документы в будущем закладывают механизм взыскания возмещений из России.
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