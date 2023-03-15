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В Днепре открылся реабилитационный центр сети RECOVERY, основанной Пинчуками

Фото: в Днепре открылся реабилитационный центр сети RECOVERY, основанной Пинчуками (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре был открыт инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY. Это первый центр национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как говорится в сообщении, до конца текущего года 10 центров RECOVERY заработают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект RECOVERY учредители уже направили 11,5 млн долларов.

Центр RECOVERY построен по самым высоким международным стандартам. Здесь установлено физеотерапевтическое оборудование, залы физической реабилитации оснащены инновационным оборудованием с виртуальной реальностью, обеспечивающим обратную связь с пациентом.

Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений пациентов (в том числе - полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их.

В центре RECOVERY в Днепре первые пациенты уже проходят реабилитацию. Здесь произведен ремонт отделения физической и реабилитационной медицины, палаты оборудованы с учетом требований инклюзивности. Установлены многофункциональные кровати с электроприводом и мебелью для удобного и удобного пребывания пациентов. Центр обустроен 30 койками, поэтому за год более 600 раненых военных смогут получить здесь комплексную реабилитационную помощь.

В общей сложности реабилитационную помощь в центрах RECOVERY по всей стране смогут получить более 11 тысяч пациентов в год.

"Наши Герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться к полноценной жизни после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важной задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи частного сектора, поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник. новый уровень", - заявил Виктор Пинчук.

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Виктор Пинчук