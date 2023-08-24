ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре открыли платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации "Мариуполь Реборн"

Четверг 24 августа 2023 16:25
UA EN RU
В Днепре открыли платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации "Мариуполь Реборн" Фото: в Днепре открыли платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации "Мариуполь Реборн" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре открыли платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации "Мариуполь Реборн". На ней были презентованы первые шаги к дорожной карте по пошаговому восстановлению города - Fast Recovery Plan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление организаторов проекта.

Всего разработано 154 проекта на общую сумму более 28 млрд. грн.

Стратегия будет реализовываться по 12 направлениям: безопасность, гуманитарная помощь, начальное восстановление жилищного фонда, коммунальные услуги, транспорт и дорожная инфраструктура, здравоохранение, публичные услуги, экономика, образование, человеческий капитал, культура, спорт, досуг и новое позиционирование Мариуполя. В частности, речь идет о преодолении последствий российской агрессии и пропаганды.

"Сотни тысяч мариупольцев вынуждены были покинуть родной дом. Но они верят в освобождение и возвращение в украинский Мариуполь. Именно поэтому пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, мы разрабатываем план возрождения города после деоккупации. На базе платформы будем собирать лучший мировой опыт и искать современные". решение, чтобы как можно быстрее вернуть Мариуполь к жизни", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Запуск платформы "Маируполь Реборн" стал возможным благодаря поддержке партнеров - Днепровского городского совета и компании SCM Рината Ахметова.

"Для нас эта платформа о взаимодействии с другими городами, горожанами, о создании экспертизы, которой можно делиться. Мы не просто поддержали создание Платформы, а являемся системным партнером "Мариуполь Реборн". Выделили 9 конкретных проектов, которые будем поддерживать. Это, в частности, создание офиса быстрого реагирования, запуск Академии Мариуполь Реборн, восстановление школ, которая сейчас воплощается совместно с правительством и это все должно вылиться в кейс-стаде дорожной карты для возрождения украинских городов после войны", - отметила директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко.

К Платформе также присоединились представители военных администраций общин, пострадавших от вторжения РФ. Мэр Мариуполя, представители Бучи, Мелитополя, Северодонецка, Энергодара, Новой Каховки, Горной общины подписали совместную Декларацию Солидарности, согласно которой города будут обмениваться опытом и наработками для совместного восстановления.

Напомним, "Мариуполь Реборн" - самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны.

Проект выполняет команда мэра Мариуполя Вадима Бойченко по поручению главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко при поддержке ЕБРР, проекта USAID "Экономическая поддержка Украины", главным инвестиционным партнером является группа компаний SCM Рината Ахметова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям