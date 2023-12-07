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В Днепре был принят бюджет на 2024 год. Как будут финансировать основные отрасли

Фото: в Днепре приняли бюджет на 2024 год (пресс-служб горсовета)
Автор: Александр Мороз

В Днепре во время 44-й очередной сессии горсовета депутаты приняли бюджет города на 2024 год. Его общий объем составляет около 17 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

На помощь ВСУ и разные оборонные проекты для города заложено почти 1 миллиард гривен. Депутаты поддержали решение единогласно - за исключением только одной фракции.

"Хотел бы поздравить всю нашу общину с принятием бюджета на следующий год. Отдельно подчеркну: несмотря на то, что у местного самоуправления центральная власть изъяла военный НДФЛ, мы будем в любом случае помогать Вооруженным силам. И эта сумма не окончательная, ведь каждый квартал - после подсчета сверхприбылей - мы добавляем суммы. Так что работаем дальше", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

В то же время львиная доля средств нового бюджета - более 8,7 млрд, или почти 61% - предусмотрена на защищенные статьи. Речь идет о зарплатах медицинских работников и педагогов, оплате коммунальных услуг и энергоносителей - прежде всего в образовательных и медицинских учреждениях.

Сюда же входит и финансирование социальных программ для людей. Приоритетными отраслями для бюджета остаются образование, медицина, транспорт и ЖКХ.

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