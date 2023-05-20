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В Днепре прогремели взрывы

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Суббота 20 мая 2023 22:43
В Днепре прогремели взрывы Фото: В Днепре прогремели взрывы (armyinform)
Автор: Валерия Полищук

Взрывы в Днепре прогремели в субботу вечером, 20 мая. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукаш призвал граждан сохранять информационную тишину.

"Помним о правилах безопасности и сохраняем информационную тишину", - написал он в Telegram.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о работе ПВО.

"Спасибо ЧВК "Восток" за отличную работу! Подробности позже", - написал он в Telegram.

Мониторинговые группы сообщают, что, вероятно, россияне выпустили по городу ракету "Искандер".

Россия активизировала свои атаки

Днепр время от времени страдает от российских атак ракетами или дронами. Последний раз взрывы в Днепре раздавались 8 мая, тогда местные власти сообщали о работе сил ПВО.

Отметим, что в последние недели россияне активизировали свои атаки по Украине. Обычно, атаки происходят в ночное время.

Как объясняла представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне делают это для того, чтобы усложнить работу сил ПВО, а также истощить украинцев.

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