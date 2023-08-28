RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре работают над созданием мемориального сквера в память о жертвах российского террора

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (скрин YouTube)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре был разработан проект мемориального сквера, который в удобное время начнут возводить на месте уничтоженной российской ракетой части многоэтажки на жилмассиве Победа. Его построят в память обо всех жертвах российского террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра города Бориса Филатова журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, центральным элементом будет одна из скульптур художника Вадима Сидура - уроженца тогдашнего Екатеринослава, воевавшего в годы Второй мировой, но нежелательного для советской власти. Сидур получил признание в западном мире, в частности - Германии.

"Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно", - сказал Филатов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВторжение России в Украину