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В Днепре подорвали прокурора: исполнителей поймали "на горячем" (фото)

Фото: в Днепре взорвали авто прокурора (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Карина Левицкая

В Днепре местные жители подорвали авто прокурора. В результате взрыва правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В Днепре по "горячим следам" задержаны двое местных жителей. По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы РФ.

 

Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте вблизи автомобиля прокурора в одном из районов Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.

Как сейчас известно, в результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.

В Офисе генпрокурора сообщили, что во время обысков у подозреваемых мужчин были изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.

В суд же правоохранители подали ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Россия вербует украинцев для терактов

Напомним, что в прошлом месяце СБУ задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая.

На момент задержания нарушители уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Кроме того, в начале месяца СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине.

В его доме нашли замаскированное взрывное устройство.

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