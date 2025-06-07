В Днепре подорвали прокурора: исполнителей поймали "на горячем" (фото)

В Днепре по "горячим следам" задержаны двое местных жителей. По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы РФ.

Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте вблизи автомобиля прокурора в одном из районов Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.

Как сейчас известно, в результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.

В Офисе генпрокурора сообщили, что во время обысков у подозреваемых мужчин были изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.

В суд же правоохранители подали ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.