В Днепре ребенок упал с высоты в заброшенном здании: что известно

Что известно об инциденте с ребенком в Днепре

Согласно информации, опубликованной в местном паблике:

14-летний парень находился в заброшенном здании на улице Набережная Заводская (она пролегает вдоль правого берега реки Днепр);

ребенок упал с одного этажа на другой.

Можно предположить, что подросток решил прогуляться по недострою и потерял осторожность.

Известно, что на месте происшествия работали:

спасатели;

медики;

полиция.

В результате происшествия ребенка госпитализировали.

"Что стало причиной несчастного случая - пока неизвестно. В деталях инцидента разбираются правоохранители", - рассказали украинцам.

Публикация об инциденте (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

Стоит отметить, что дети (особенно подростки) могут лазить по недостроям не только из любопытства, но и ради развлечения (экстремальных селфи, челленджей и т.д.). В то же время такое поведение крайне опасно, ведь может привести не только к физическим травмам (и даже гибели), но и превратиться в травматический опыт.

Кроме того, что на недостроях немало опасных элементов (незакрепленных конструкций, отверстий, выступов, арматуры и т.д.), там также могут жить бездомные или опасные одичавшие животные.

Поэтому спасатели регулярно советуют взрослым проводить с детьми воспитательные беседы и объяснять, чем опасно посещение недостроев и различных заброшенных зданий.