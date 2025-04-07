В Днепре ребенок упал с высоты в заброшенном здании: что известно

В Днепре произошел несчастный случай. В одном из заброшенных зданий города ребенок упал с высоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию местного Telegram-канала "Дніпро оперативний. Війна".
Согласно информации, опубликованной в местном паблике:
Можно предположить, что подросток решил прогуляться по недострою и потерял осторожность.
Известно, что на месте происшествия работали:
В результате происшествия ребенка госпитализировали.
"Что стало причиной несчастного случая - пока неизвестно. В деталях инцидента разбираются правоохранители", - рассказали украинцам.
Стоит отметить, что дети (особенно подростки) могут лазить по недостроям не только из любопытства, но и ради развлечения (экстремальных селфи, челленджей и т.д.). В то же время такое поведение крайне опасно, ведь может привести не только к физическим травмам (и даже гибели), но и превратиться в травматический опыт.
Кроме того, что на недостроях немало опасных элементов (незакрепленных конструкций, отверстий, выступов, арматуры и т.д.), там также могут жить бездомные или опасные одичавшие животные.
Поэтому спасатели регулярно советуют взрослым проводить с детьми воспитательные беседы и объяснять, чем опасно посещение недостроев и различных заброшенных зданий.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе подросток погиб от поражения током на крыше электропоезда.
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