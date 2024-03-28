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В Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Днепре были слышны звуки взрывов сегодня ночью, 28 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в районе города зафиксированы ударные дроны типа "Шахед". Также сообщалось, что несколько беспилотников движутся к городу с южного и юго-восточного направлений.

Атака "Шахедов" с 27 на 28 марта

Российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков. Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы.

Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным мониторинговых пабликов, дроны были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

 

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ДнепрВзрывыДрониВторжение России в Украину