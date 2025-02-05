В Днепре банда захватила и "обнесла" аптеку на более чем 2 млн гривен

Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра трем местным жителям сообщено о подозрении по факту противодействия законной хозяйственной деятельности, повлекшей значительный ущерб, по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, участники группы захватили помещение аптеки в Днепре, заблокировав вход для владелицы и персонала. Они запугивали работников и препятствовали попыткам вынести товар, оборудование и документы. После этого фигуранты заняли помещение и вывезли все имущество, нанеся аптеке ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.

Фото: в Днепре захватили аптеку (dnipr.gp.gov.ua)

В ходе проведения 17 санкционированных обысков были изъяты

документация,

денежные средства,

оружие,

боеприпасы,

автомобили.

Прокурор подал ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,2 млн гривен.