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В Днепре банда захватила и "обнесла" аптеку на более чем 2 млн гривен

Фото: в Днепре банда обокрала аптеку на более чем 2 млн гривен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Днепре местные жители силой захватили и обокрали аптеку. Правоохранители установили, что общие убытки составили более 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра трем местным жителям сообщено о подозрении по факту противодействия законной хозяйственной деятельности, повлекшей значительный ущерб, по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, участники группы захватили помещение аптеки в Днепре, заблокировав вход для владелицы и персонала. Они запугивали работников и препятствовали попыткам вынести товар, оборудование и документы. После этого фигуранты заняли помещение и вывезли все имущество, нанеся аптеке ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.

Фото: в Днепре захватили аптеку (dnipr.gp.gov.ua)
В ходе проведения 17 санкционированных обысков были изъяты
  • документация,
  • денежные средства,
  • оружие,
  • боеприпасы,
  • автомобили.

Прокурор подал ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,2 млн гривен.

 

Напомним, сегодня стало известно, что жену Кузьмы Скрябина "кинули" на деньги.

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