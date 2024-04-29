В Днепре 14-летняя девушка выстрелила по знакомой, открыто производство

Напомним, РБК-Украина писало о том, как мужчина устроил стрельбу в центре Днепра. Злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета из окна автомобиля.

Также вчера, 28 апреля, в Турции произошла стрельба в отделении полиции. Правоохранитель открыл огонь по коллегам.

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