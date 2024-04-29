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В Днепре 14-летняя девушка выстрелила по знакомой, открыто производство

Фото: в Днепре 14-летняя девушка выстрелила по знакомой, открыто производство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре, 27 апреля, во время конфликтной ситуации 14-летняя девушка открыла огонь из предмета, похожего на пистолет, в сторону 17-летней знакомой. Последняя получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Днепровского районного управления полиции.

Инцидент произошел рядом с кафе в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. 

"По предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону знакомой. В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения", - написала полиция. 

После работы следственно-оперативной группы полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как мужчина устроил стрельбу в центре Днепра. Злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета из окна автомобиля.

Также вчера, 28 апреля, в Турции произошла стрельба в отделении полиции. Правоохранитель открыл огонь по коллегам.

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