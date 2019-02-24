Дні президента Мадуро "полічені", - Помпео

Помпео звинуватив прихильників Мадуро в застосуванні насильства на кордоні

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро "сочтены". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отметим, ранее пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.

Так, два человека погибли в субботних столкновениях между гражданскими лицами и войсками, верными Мадуро, который препятствовал доставке помощи.

"Тяжело делать предсказания. Я уверен, что венесуэльский народ приложит все усилия, чтобы дни Мадуро у власти были сочтены", - сказал Помпео

Между тем, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо заявил, что Мадуро должен уйти в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией.

По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений. Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.