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Дніпровський терцентр отримав перші набори гуманітарної допомоги в рамках благодійного проекту

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Вівторок 12 квітня 2022 20:21
Дніпровський терцентр отримав перші набори гуманітарної допомоги в рамках благодійного проекту Фото: Дніпровський терцентр отримав перші набори гуманітарної допомоги в рамках благодійного проекту (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпровський міський територіальний центр отримав перші 157 наборів в рамках благодійного проекту "Це вам від щирого серця". який запустила мережа супермаркетів VARUS.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на першого заступника керівника дніпровського міського територіального центру Ольгу Мешко.

"Гарна ініціатива від мережі супермаркетів VARUS допомагати підопічним терцентру, яких на обліку у нас близько 10 000 осіб, з них понад 5 000 - потребують догляду вдома, зокрема й ті немобільні люди, які взагалі не виходять за межі свого житла. Продуктові набори є гарною підтримкою і піклуванням про таких людей. У них будуть запаси харчів, смаколиків з цих наборів. Протягом тижня наші соціальні працівники рознесуть перші отримані набори нашим підопічним. Сподіваємося, такий чудовий проект триватиме допоки в країні не закінчиться війна", - сказала Ольга Мешко.

Дніпровський терцентр отримав перші набори гуманітарної допомоги в рамках благодійного проекту

Водночас директор з цифрової комерції супермаркетів VARUS Олег Спірін нагадав, що долучитись до благодійного проекту може кожен бажаючий.

"Потрібно придбати онлайн на сайті https://go.varus.ua/dobro/ продуктовий кошик на суму 250 грн або 500 грн. У цих кошиках зібрані усі необхідні продукти - це і крупи, макарони, чай, соняшникова олія, засоби гігієни та інші необхідні товари. Сьогодні у терцентрі вивантажили перші 157 наборів, які оплатили люди. Сьогодні такі часи, що усі повинні гуртуватися і допомагати один одному, а особливо тим, хто цього найбільше потребує. Плануємо також масштабувати проєкт і залучати й інші міста", - додав він.

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