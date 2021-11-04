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Дніпровський офіс Playtika чекає скорочення та релокація до Румунії

Автор: Наталія Гурковська

Компанія Playtika планує частково перенести свій дніпровський офіс до Румунії та скоротити штат співробітників. Однак про повне закриття R&D у Дніпрі поки не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIN.UA.

За даними порталу, частині співробітників офісу у Дніпрі запропонували переїзд до Бухаресту, частина має залишити компанію у першому кварталі 2022 року. Зокрема, йдеться про команду, яка працювала над графікою та слот-машинами Caesar casino. При цьому дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, команда, що залишилася, займеться новими проектами. Можливо мова про розробку для компаній-покупок Playtika останніх років - німецької Wooga та фінської Reworks.

Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House of Fun та Bingo Blitz. Протягом 10 років компанію двічі продавали за 140 млн доларів і 4,4 млрд доларів. У січні 2021 Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила 1,88 млрд доларів.

На даний момент у Playtika в Україні працює 1 тис. осіб, у Білорусі - 600, у Румунії - 500.

Як повідомлялось раніше, консорціум китайських компаній на чолі з Giant повідомив про купівлю ізраїльського розробника ігор Playtika, який має кілька офісів в Україні

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