Дніпровська міськрада ухвалила програму зайнятості населення на наступні 5 років

Така програма - перша в Україні. Уже наступного року передбачено фінансування у 7 млн грн (у розрахунку на тис безробітних) - тобто 7 тис грн на 1 людину з урахуванням податків.

Особливості програми: допомога у зайнятості громадянам, які потребують соцзахисту, розвиток інклюзивного ринку праці. Також створюватимуться нові робочі місця, у тому числі завдяки розвитку малого підприємництва. Безробітні навчатимуться відповідно до потреб роботодавця. Таке навчання – професійне.

В ухваленій програмі передбачено й дотримування гендерної рівності у сфері праці. Роботодавців заохочуватимуть: компенсуватимуть фактичні витрати по сплаті єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування, якщо ті створюватимуть нові робочі місця (у тому числі для працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці).

"Заходи, передбачені програмою, реалізовуватимуться центром зайнятості, Фондом соціального захисту інвалідів та інспекцією з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради, а також комунальними підприємствами міськради", - зазначила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяна Янушкевич.

Вона також додала, що на сайті Дніпровської міської ради є перелік усіх вакансій, які є у місті, де гарантують повний соціальний захист та офіційне працевлаштування.