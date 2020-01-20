В Дніпропетровській ОДА спростували інформацію про підрядника в аеропорту Дніпро

Дніпропетровська облдержадміністрація (ДОДА) назвала дезінформацією новини про те, що переможцем тендеру на проектування злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині буцім-то стала компанія "Прогресстех-Україна". Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву держадміністрації.

"В інтернеті з’явилася інформація, що вже визначено проектувальника злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині. Мовляв, стратегічним для України об’єктом займатиметься компанія ТОВ "Прогресстех-Україна", – повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Як пояснили в відомстві, ця інформація ґрунтується на незнанні автором публікації Закону "Про публічні закупівлі".

"Дійсно система електронних держзакупівель Prozorro обрала головним претендентом на перемогу цю фірму, так як вона згідно правилам аукціону запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але ТОВ "Прогресстех-Україна" аж ніяк не визнано переможцем", - зазначили в ОДА.

Як пояснили в держадміністрації, "після аукціону за процедурою розпочинається перевірка тендерного комітету".

"Він докладно вивчить пропозицію претендента, його документи. Це триватиме щонайменше п’ять робочих днів. Претендент може отримати відмову через недоліки, виявлені у його тендерній пропозиції. А на перемогу в тендері претендуватиме наступна компанія – учасниця аукціону. Жодна компанія, яка має проблеми із Законом або не виконує умов тендерів, допущена до робіт не буде. Відтак "зрада" відміняється", - офіційно роз’яснили в держоргані.

Окрім того, в Дніпропетровській ОДА уточнили, що "тендер на визначення проектувальника злітно-посадкової смуги проводить держпідприємство "Фінінпро". Воно розпоряджається коштами, які Мінінфраструктури спрямовує на будівництво злітно-посадкової смуги. Дніпропетровська ОДА не організовує та не проводить тендери, а виступає центром, який координує дії всіх учасників проекту".