ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області завершився ремонт дороги "Дніпро-Хутірське"

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 14 грудня 2021 13:07
У Дніпропетровській області завершився ремонт дороги "Дніпро-Хутірське" Фото: у Дніпропетровській області завершився ремонт дороги "Дніпро-Хутірське" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області завершився ремонт 30-кілометрового відрізку територіальної дороги "Дніпро-Хутірське". Об’єкт зроблено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Більш ніж півтисячі кілометрів автошляхів Дніпропетровщини цьогоріч відремонтовані. І це не тільки траси державного значення, а й місцеві та комунальні дороги. Вперше за часів незалежності відбулося оновлення ділянки "Дніпро-Хутірське", - зазначив Валентин Резніченко.

Відрізок дороги "Дніпро-Хутірське" у Дніпровському районі жодного разу не бачив комплексного ремонту - лише ямковий. Оновили ділянки від села Хутірське до Степового та від розв’язки з Донецьким шосе до села Степове.

Там поклали тришарове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку холодним пластиком.

У Дніпропетровській області завершився ремонт дороги &quot;Дніпро-Хутірське&quot;

Всього у 2021 році в області оновили 9 доріг територіального значення. Серед них ділянка автошляху від межі міста Кам’янське у напрямку села Шульгівка. А ще траса "Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка". Зараз це сучасна дорога, завтовшки 30 см.

Загалом в області у 2021 році зведено та відремонтовано понад 430 км автошляхів державного значення. З новим покриттям, зокрема траси на Нікополь, Павлоград.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі збудували Південну об'їзну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках