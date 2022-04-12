У Дніпропетровській області відновив роботу металургійний завод, - ОВА

"Цех стояв у простої з початку року. Там проводили ремонтні роботи. Оновлювали виробничі потужності. Нині вже отримали замовлення від українських підприємств. Почали випускати продукцію. Маємо усі необхідні матеріали, енергетичні ресурси", - розповів начальник виробничого цеху.

Заступник директора підприємства зазначив, що до цеху вийшли усі робітники та працюють у три зміни.

"Люди з натхненням сприйняли заклик вийти на роботу. До станків стали із задоволенням. Вирішуємо усі необхідні логістичні питання. Заготовки отримуємо від інших підприємств регіону. Працюємо із ними у тісній кооперації", - сказав заступник директора.

Загалом в області працюють 20 з 22 великих промислових підприємств. Із них 14 - металургійних.

Нагадаємо, уряд розробив спеціальний чат-бот, який допоможе працівникам дізнаватися про умови роботи під час воєнного стану.