У Дніпропетровській області збільшилась кількість випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтвердили 26 випадків COVID-19

В Дніпропетровській області збільшилась кількість захворювань коронавірусом до 26. Про це повідомили в Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, за останню добу в області підтвердили 12 нових випадків захворювання.

“Загалом у Дніпропетровській області вже перевірили 132 жителів з підозрами на коронавірус. Вчора COVID-19 виявили у 12 осіб. Інфіковані - з Дніпра, Первомайська та Синельниківського району. Шістьох жителів області ще перевіряємо", - повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Також повідомляється, що чотири жителя області вже одужали від COVID-19.

Нагадаємо, вранці 7 квітня у Міністерстві охорони здоров'я лабораторно підтвердили 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадку. З них 15 випадків було Дніпропетровської області.

Також РБК-Україна писало, що для боротьби з коронавірусом в Україні приватним клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування. Вони повинні звітувати про кожному випадку коронавірусної хвороби та інформувати про це регіональні установи громадського здоров'я.