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У Дніпропетровській області знищено понад 400 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Фото: Андрій Моторя (прес-служба ДСНС)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 13 квітня на території Дніпропетровської області рятувальники виявили та знищили 403 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрія Моторя під час брифінгу.

"Серед таких 340 одиниць касетних елементів до системи реактивного залпового вогню "Торнадо-С", якими велися обстріли районів області – Криворізького та Синельниківського. Піротехнічні розрахунки продовжують проводити гуманітарне розмінування цих районів", - розповів Моторя.

Він також зазначив, що касетні елементи становлять собою циліндричні фігури завдовжки 128 мм, діаметром 43 мм.

"На жаль, є випадки травмування ними мирних жителів. Вони є вкрай небезпечними. Тому, якщо ви побачили схожі, підозрілі об’єкти, у жодному разі їх не чіпайте, оскільки від дотику вони можуть спрацювати", - додав він.

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