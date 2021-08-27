У Дніпропетровській області будують дві нові траси
Дві нові траси одночасно будують "з нуля" на Дніпропетровщині за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На обох об’єктах роботи поступово наближаються до завершення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
Мова йде про траси на Київ та в об’їзд Дніпра.
"У регіоні будують дві нові дороги. Одну з них - в об’їзд обласного центру. Вона з’єднає трасу Н-08 із Південним мостом та розвантажить місто від транзиту", - заявив очільник області Валентин Резніченко.
Нова магістраль в обхід Дніпра буде завдовжки 7 км. Зараз там триває робота з будівництва дворівневої розв’язки над дорогою, що іде в напрямку аеропорту. Зведення споруди дозволить розділити потоки автотранспорту на ділянці.
На даний момент на шляхопроводі відбувається влаштування асфальту.
"Залишилося встановити перила, доробити тротуари. А ще - пофарбувати бетонні опори, балки. Їх слід покрити спеціальним розчином, аби уникнути руйнування. Вже із вирівнюючим шаром асфальту - під’їзди з одного боку. Готуємо під покриття решту", - сказав представник підрядної організації Олександр Бондаренко.
На іншому будмайданчику поблизу Південного моста вже замінено комунікації. Нині там роблять основу із земляного полотна та облаштовують "дорожній одяг". Після цього укладуть 3 шари асфальтобетону.
Крім цього, в області у рамках "Великого будівництва" створюють ще одну трасу - Н-31. Дорогу "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" прокладають в об’їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад. Її загальна протяжність становить 137,5 кілометрів. Очікується, що вона стане оптимальним маршрутом з Києва до Дніпра. У Дніпропетровській області протяжність дороги становить 58 км.
Нагадаємо, напередодні Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпропетровській області в рамках програми президента "Велике будівництво" завершили капітальний ремонт дороги "Партизанське-Лобойківка".