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У Дніпропетровській області російські війська обстріляли район між Нікополем і Алексєєвою

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли район між Нікополем і Олексіївкою. В результаті ворожого удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка.

"Дійсно, між Нікополем і Олексіївкою стався ворожий обстріл. Зараз там працюють пожежники", - сказав Саюк.

За його словами, російські окупанти не обстрілювали Нікополь. Мер закликав жителів міста зберігати спокій і при оголошенні повітряної тривоги відразу відправлятися в бомбосховища.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками боїв 15 березня зазначається, що противник не залишає спроб просунутися з Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу.

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Дніпропетровська областьНікопольВійна Росії проти України