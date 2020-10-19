У Дніпропетровській області викрили трудове рабство

Фото з місця події (mvs.gov.ua)

В Апостолівському районі Дніпропетровської області викрили групу з шести осіб, які вербували людей для трудового рабства. Утримувані люди не мали можливості вільно покинути місце роботи та були змушені майже задарма виконувати "чорну" роботу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Злочинна група складалася з шести осіб, жителів міста Апостолове Дніпропетровської області. Протягом 2019-2020 років зловмисники вербували людей з уразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату. В результаті працівники проживали в бараках і важко працювали на польових роботах", - йдеться в повідомленні.

Силовики провели обшуки та вилучили майже 300 тисяч гривень, 650 літрів спирту, понад тисячі пачок цигарок, "чорнові" записи і комп'ютерну техніку.

"Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (mvs.gov.ua)

Зараз вирішується питання про вручення трьом фігурантам підозри. Проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області правоохоронці викрили трудове рабство, яке організував місцевий житель. Чоловік змушував утримуваних людей безоплатно працювати на полях.

Також РБК-Україна писало, що у світі майже 30 млн жінок є жертвами "сучасного рабства".