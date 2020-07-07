У Дніпропетровській області поліція затримала банду, яка утримувала нелегальні борделі

Співробітники поліції Дніпропетровській області затримали в Одесі злочинців, які утримували два борделю, які працювали під виглядом масажного салону. Поліція встановлює організаторів нелегального бізнесу, вже відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво)", - повідомили на сайті поліції.

Крім того, в цей же день поліцейські області встановили особу жінки, яка влаштувала домашню порностудію. Зараз вирішується питання про оголошення їй підозри і обрання запобіжного заходу. Всю техніку та банківські картки у неї було вилучено, як речові докази.



Нагадаємо, 6 липня у Кривому Розі обласні правоохоронці затримали злочинців, члени якої виробляли та збували наркотики: метамфетамін, канабіс, опій. Проведено 40 обшуків, затримано 10 осіб у віці від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за аналогічні злочини.

Попередньо встановлено, що незаконний бізнес приносив їм щомісяця півтора мільйона гривень.

Також поліція області виявила у дворі 49-річного жителя Кривого Рогу 360 кущів висушеного канабісу, 250 грамів сухої речовини зеленого кольору та 10 патронів різного калібру.

В той же день поліцейські провели ще один обшук вдома у раніше судимого 34-річного криворіжця, під час якого вилучили близько 100 грамів речовини білого кольору, схожої на наркотичну. Зараз поліція області перевіряє обох чоловіків на причетність до розповсюдження наркотиків.

Як зазначив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, боротьба з наркобізнесом - один з пріоритетів роботи обласної поліції, робота проводиться системно.

"Таке масштабне відпрацювання не одноразова акція, це системна, нещадна боротьба зі злом. Наше завдання - знищити ринок наркотиків у всіх його проявах, починаючи від попиту, і закінчуючи пропозицією", - зазначив Володимир Огурченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новомосковську поліція викрила злочинне угруповання наркозбувачів-заставників. Збутом наркотиків займалися троє чоловіків 19-30 років та 53-річна жінка. Щомісяця наркобізнес приносив їм близько 200 тис. грн.

Крім цього, правоохоронці області провели п'ять обшуків вдома у членів ОЗУ, в ході яких у зловмисників було вилучено 44 пакет з наркотичною речовиною "Метадон", 3 сліп-пакет і паперовий згорток з марихуаною, 3 стартових пістолети, перероблених під патрони метальної дії, 32 патрони до них і гроші.

Всі речові докази направили на проведення експертизи, повідомляють в обласній поліції. Одного зі злочинців вже затримали, вирішується питання про міру запобіжного заходу іншим членам угруповання.