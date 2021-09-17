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В Дніпропетровській області в полі соняшника знайшли "сховані" коноплі на 28 млн гривень

Автор: Инна Собора

В Дніпропетровській області поліцейські виявили насадження коноплі вартістю близько 28 млн гривень. Вони росли в полі, яке агрофірма засіяла соняхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На полі у Криничанському районі серед насаджень соняшника виявили 7 тисяч нарковмісних кущів рослин.

Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.

Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту - знищили.

Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.

За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Фото: серед соняшника знайшли коноплі (npu.gov.ua)

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Днепропетровская область