У Дніпропетровській області пам'ятник Леніну продали з аукціону на металобрухт

У Дніпропетровській області з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у містечку Жовті Води в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Відомо, що шеститонна скульптура з литої бронзи була продана як металобрухт. Її придбали за 500 тисяч гивень. При цьому початкова вартість пам'ятника Леніну становила 385 875 гривень. Участь в аукціоні взяли чотири учасники, при цьому їхні дані не розголошуються.

Головний бухгалтер КП "ВЖРЕО" Жовтоводської міської ради Олена Пузирей підтвердила, що продали скульптуру у зв'язку з боргами підприємства у частині сплати податків.

Скульптуру продав відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. Відділом накладено арешт на майно даного комунального підприємства.

Міська рада Жовтих Вод вже заявила, що оскаржить в суді рішення щодо продажу пам’ятника, оскільки він "має культурно-історичну цінність".

Нагадаємо, у Україні у 2014 р. було демонтовано 504 пам'ятника Леніну.