В Дніпропетровській області від ботулізму помер чоловік

У Дніпропетровській області від ботулізму загинув 34-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я України Facebook.

Повідомляється, що чоловік звернувся в лікарню у вівторок, 3 грудня. Напередодні, 1 грудня, він вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану місяць тому. На момент госпіталізації чоловік перебував у тяжкому стані - у нього була слабкість і порушення зору.

"Чоловікові був поставлений діагноз "ботулізм" і оперативно надана медична допомога, в тому числі введено протиботулінічна сироватку. На жаль, у зв'язку з важким перебігом хвороби, чоловіка врятувати не вдалося", - повідомили Центрі.

Наголошується, що від початку 2019 року це вже п'ятий випадок смерті від ботулізму. Всього станом на 4 грудня захворіли на ботулізм 123 особи, з них троє дітей. Найбільша кількість захворювань зафіксовано в Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях.

У більшості випадків причиною захворювання стало вживання харчової продукції в домашніх умовах (76%), у 11% - продукція, куплена у магазинах. У 53% хворі вживали рибну продукцію, виготовлену в домашніх умовах.

Нагадаємо, в жовтні у Київській області зафіксували спалах ботулізму. Один з трьох отруєних помер.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці листопада у Львові відбулося масове отруєння. До інфекційної лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 11 осіб.