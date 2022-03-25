У Дніпропетровській області безкоштовно протезують кінцівки

Так, з початку 2022 року на підприємстві допомогли відновити рух кінцівок 188 пацієнтам, а ще для 452 людей виготовили ортопедичне взуття.

"Допомагаємо усім, хто до нас звертається. Дітям та дорослим з інвалідністю, постраждалим воїнам. Наші пацієнти - мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. Поєднуємо 75-річний досвід із новими технологіями. Сучасні комплектуючі отримуємо з Німеччини, Австрії та інших країн", - розповів директор підприємства Олексій Штанько.

У повідомлені зазначено, що завод займається виготовленням протезів рук та ніг, а також ортезів для фіксації пошкоджених кінцівок. До того ж на підприємстві роблять медичні корсети на грудний, поперековий та крижовий відділ хребта.

За словами директора заводу, при втраті кінцівки надзвичайно важливо якнайшвидше проконсультуватися щодо правильного заживлення кукси та догляду, аби вона сформувалася без деформацій.

"Через 3-4 місяці можна буде встановити протез. Маємо фахівців, які надають консультації під час прийому, а в разі необхідності - й онлайн", - зазначив він та додав, що після всіх процедур пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, яка діє при заводі.

Для консультації щодо протезування або виготовлення ортопедичного взуття можна звертатися за наступними телефонами: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.