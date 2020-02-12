У Дніпропетровській області автомобіль впав з мосту у річку, є загибла

Вчора, 11 лютого, у Верхньодніпровську (Дніпропетровська область) автомобіль з двома людьми у салоні впав з мосту у річку Самоткань, у результаті чого загинула дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як повідомляється, автомобіль Renault MEGANE рухався по вузькому містку через скидний канал, але не зміг проїхати. В результаті ДТП загинула 19-річна дівчина, але рятувальникам вдалось витягнути з води іншу людину.

Нагадаємо, у Полтаві маршрутка з пасажирами протаранила тролейбус техобслуговування, в результаті аварії постраждали п'ятеро людей.



Також, у Києві поблизу станції метро "Нивки" сталося одночасно дві дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Раніше повідомлялося, що у Києві на проспекті Перемоги нетверезий водій вночі спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області на автодорозі Херсон-Снігурівка зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей, ще одна людина постраждала.