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В Дніпропетровській області автомобіль збив чотирьох пішоходів. Є загиблі

Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталося смертельне ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була 3-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло о 17:20.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - пише пресслужба.

Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.

Поліція встановлює усі обставини події.

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ДТПДніпропетровська область