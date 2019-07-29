У Дніпропетровській обл. підірвали автомобіль підприємця, є поранені

У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, у результаті чого відбувся вибух, через який постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5. В результаті стався вибух, внаслідок якого тілесні ушкодження отримали два пасажири автомобіля.

Фото: місце події

Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 22:53. За словами заявниці, на перехресті вулиці Новикова та Коцюбинського Нікополя невідомі особи кинули під автомобіль Mitsubishi Outlander вибуховий предмет.

"У результаті вибуху постраждали два пасажири автомобіля, які отримали численні осколкові поранення. Наразі постраждалі особи перебувають у лікарні, їх життю нічого не загрожує", - сказано у повідомленні.

Відповідно до повідомлення, експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5.

"Правоохоронці встановили підозрюваного у злочині та доставили його до Нікопольського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, призначено експертизи", - поінформували у прес-службі.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Вибух стався в селі Крюковщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці 19 липня затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.