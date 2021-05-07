"Дніпропетровськгаз" виконав реконструкцію трьомстам клієнтам

Реконструкція - це комплекс робіт, який виконується при заміні або перенесення газового обладнання, або зміні пролягання газових мереж до газоспоживаючого обладнання. Реконструкція передбачає: розробку технічних умов, проектно-кошторисної документації, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих і монтаж нових елементів системи газопостачання, перевірку нової мережі на міцність і герметичність, прийняття об'єкта в експлуатацію та здійснення пуску газу.

"В минулому році послугу реконструкції замовили в АТ "Дніпропетровськгаз" понад 650 клієнтів. А за перший квартал цього року вже здійснено 271 перебудову газових мереж. Нашу компанію вибирають як надійного партнера у виконанні складних робіт, адже наші фахівці мають винятковий багаторічний досвід і якісне матеріально -технічне забезпечення", - відзначає директор з капітального будівництва АТ "Дніпропетровськгаз" Максим Бойко.

Фіксована вартість послуг по реконструкції в Україні відсутня. Вона розраховується відповідно до складності виконуваних робіт, адже існують різні види реконструкції - від заміни котла за ескізом до переносу газопроводу.

Все необхідне газове обладнання: котли, водонагрівачі, лічильники, сигналізатори газу, смарт-модеми для дистанційної передачі даних лічильника газу можна придбати в АТ "Дніпропетровськгаз". Індивідуальний підбір газового обладнання клієнтам допомагають здійснювати персональні менеджери в 104.ua Клієнтських просторах.

Дніпропетровськгаз зазначає: самовільне втручання у систему газопостачання і заміна її елементів заборонені законом. Реконструкцію необхідно здійснювати офіційно, всі роботи можуть виконувати тільки ліцензовані фахівці.