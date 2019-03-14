"Дніпропетровськгаз" судиться з "Укртрансгазом"

В компанії закликають інших Операторів ГРМ, що потерпіли від неправомірних дій "Укртрансгазу", приєднатися до поданого позову

ПАО "Днепропетровскгаз" в суде требует от АО "Укртрансгаз" опровергнуть недостоверную информацию, что якобы информационная платформа не наполняется операторами газораспределительных систем в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

Также в компании призывают других Операторов ГРС, пострадавших от неправомерных действий и ложных заявлений "Укртрансгаза", присоединиться к поданному иску.

"22 февраля 2019 года в сети Интернет, через официальный сайт АО "Укртрансгаз" была распространена информация, что "информационная платформа не наполняется операторами газораспределительных систем в полном объеме, что делает невозможным обеспечение осуществления аллокации на суточной основе при внедрении суточной балансировки". Это утверждение является ложным, объективно наносит ущерб деловой репутации газораспределительной компании и свидетельством унижения его деловой репутации", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, операторы газораспределительных сетей, в том числе ПАО "Днепропетровскгаз", поддерживают переход участников рынка газа к суточной балансировке. Также отмечается, что компания одной из первых начала суточную балансировку газораспределительных систем еще в 2018 году, путем полного внесения всей необходимой информации в информационную платформу. В то же время, Европейское энергетическое сообщество признало, что анбандлинг операторов ГРС в Украине полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета.

Также ПАО "Днепропетровскгаз" через суд требует обязать АО "Укртрансгаз" выполнить все требования постановления НКРЭКУ от 27.12.2017 года №1437 "Об утверждении Изменений к некоторым постановлений НКРЭКУ относительно внедрения суточной балансировки на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения Плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет".

"Кодекс ГТС требует от Оператора ГТС во время обмена информацией использовать электронную цифровую подпись с целью контроля целостности и достоверности информации, которая передается в электронном виде, а также подтверждение ее авторства. Но АО "Укртрансгаз" игнорирует требования Кодекса ГТС относительно использования электронной цифровой подписи. Поэтому Оператор ГТС имеет возможность вносить любые изменения и даже удалять информацию в информационной платформе. В том числе такую, которая может привести к финансовым убыткам заказчиков услуг транспортировки и потребителей газа. Причем внесенные изменения потом невозможно будет отследить", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что о необходимости устранить данные нарушения операторы ГРС неоднократно обращались к АО "Укртрансгаз" с соответствующими письмами, однако нарушения оператором ГТС так и не исправлено. Поэтому теперь ПАО "Днепропетровскгаз" вместе с другими газораспределительными компаниями через суд добивается выполнения всех требований АО "Укртрансгазом".