"Дніпропетровськгаз Збут": через скорочення субсидіантів борги клієнтів ростуть

З 1 січня 2019 року кількість боржників може збільшитися

Задолженность населения за потребленный природный газ перед ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" на 1 января 2019 составляет почти 2,7 млрд гривен. Причинами долга является уменьшение количества лиц, которым назначены субсидии и подорожание газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в течение года количество субсидиантов уменьшилось на 47% (на 01.01.2018 г. - 540,9 тыс., на 01.01.2019 г. - 255,2 тыс.). Уменьшение произошло из-за строгих правил получения государственной помощи. Только социальный норматив на отопление уменьшился с 5,5 до 4,5 куб. м.

По словам пресс-службы, с 1 января 2019 количество должников может увеличиться еще. Для новых субсидиантов изменен порядок получения помощи: бюджетные средства субсидий на лицевые счета потребителей зачисляет Ощадбанк. Новая система расчетов может привести к задержке с таким начислением. В связи с этим в счетах за газ появится долг. Но это техническая сумма, которая будет закрыта сразу после перечисления Ощадбанком субсидии.

"Обращаемся к потребителям с просьбой найти возможность рассчитаться за потребленный газ, чтобы не допустить отключения газоснабжения. Повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения", - рассказывает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Также в прес-службе отметили, что с 1 мая 2019 вступают в силу изменения в закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Нововведения предусматривают уплату пени. Ее размер, согласно закону, составит 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга.