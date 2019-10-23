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"Дніпропетровськгаз Збут": клієнти можуть керувати своїм запасом газу онлайн

Новини » Енергетика    23.10.2019 - 16:07
"Дніпропетровськгаз Збут": клієнти можуть керувати своїм запасом газу онлайн
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціна газу для зимового запасу по акції "Твоя незалежність" складає 5 995,53 гривень за тис. куб. м

Зимовий запас газу по акції "Твоя енергонезалежність" загальним обсягом 7,5 млн куб. м закупили 6 960 клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Цим запасом вони можуть керувати онлайн в Особистому кабінеті. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З 15 жовтня вони можуть у будь-який час з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу. В режимі онлайн достатньо вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання за місяць (в діапазоні від 0 до 100%). Для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони за замовчуванням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що ціна газу для зимового запасу по акції "Твоя незалежність" складає 5 995,53 гривень за тис. куб. м (без урахування доставки газу). Ця ціна визначена оптовим продавцем природного газу НАК "Нафтогаз України". За інформацією оптового постачальника, учасники акції "Твоя енергонезалежність" зможуть скоротити витрати на газ в опалювальний період до 25%.

"Для зручності споживачів з 15 жовтня 6,9 тис. сімей Дніпропетровської області, які придбали газ за літньою ціною, зможуть в онлайн режимі вибирати обсяг газу і період, в якому його вигідніше використовувати. Це дозволить їм економити на оплаті за газ, вибираючи для себе найбільш вигідну в даний момент ціну", - пояснює директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Для того, щоб коригувати інформацію про обсяги та період, коли вони будуть використані, потрібно заповнити онлайн-заявку через Особистий кабінет протягом поточного місяця споживання природного газу (до останнього числа включно). Клієнти, які ще не мають Особистого кабінету на 104.ua можуть оформити заявки в Центрах обслуговування клієнтів РГК.

"Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" споживачі зможуть відстежувати в щомісячному рахунку за використане паливо. Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач надалі зможе отримати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші", - йдеться в повідомленні.

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