"Дніпропетровськгаз" пропонує клієнтам техобслуговування за акційною ціною

"Відповідальність за безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж і газових приладів несуть власники. Безперервність і безпека поставок газу залежать насамперед від технічного стану мереж. АТ "Дніпропетровськгаз" як Оператор ГРМ відповідає за стан газопроводу до відключаючого пристрою на газопроводі-вводі в будинок. У свою чергу мережі від відключаючого пристрою, прокладені по стінах і всередині будинку, відносяться до внутрішньобудинкової системи газопостачання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, втрати надійності та безпеки. Це, в свою чергу, може призвести до нещасного випадку, вибуху або пожежі.

Вартість робіт з технічного обслуговування залежить від їх виду та обсягу - протяжності мереж, кількості приладів, їх типу і періоду обслуговування, і розраховується індивідуально для кожного клієнта і домоволодінь. Детальну консультацію споживачі можуть отримати в клієнтських просторах 104.ua.

"Статистика показує, що третина викликів аварійно-диспетчерської служби газу-витоку на газових мережах. Пов'язано це з несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. За правилами безпеки газопостачання комплекс робіт з технічного обслуговування необхідно проводити один раз на рік. Підкреслюю, що в акційну пропозицію не входить вартість обслуговування газового обладнання", - говорить директор з капітального будівництва АТ "Дніпропетровськгаз" Максим Бойко.

Також у прес-службі зазначили, що підписавши угоду на технічне обслуговування з газорозподільною компанією, споживач отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу;

приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів;

огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будівлі;

перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"АТ " Дніпропетровськгаз" закликає клієнтів бути свідомими в споживанні газу і проводити раз на рік технічне обслуговування, щоб уникнути надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.