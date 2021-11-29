"Дніпропетровськгаз" відкрив новий 104.ua Клієнтський простір у Верхньодніпровську

"104.ua Клієнтський простір облаштований у форматі відкритого простору "open space": має зручне зонування та обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює надання послуги на кожному етапі, від індивідуального підбору газового обладнання до виконання замовлених робіт під ключ", - йдеться у повдіомленні.

У прес-службі зазначили, що менеджери 104.ua Клієнтського простору надаватимуть фахові консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

"Це вже дев’ятнадцятий 104.ua Клієнтський простір у Дніпропетровській області з комфортними умовами для обслуговування споживачів газу. У таких точках контакту клієнти можуть не лише отримати фахові консультації з будь-яких газових питань, а й обрати нове газове обладнання, смарт-модеми, сигналізатори газу від відомих європейських та українських виробників", - зазначає начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

За словами прес-служби, зараз у Дніпропетровській області працює вже 19 104.ua Клієнтських просторів у таких населених пунктах як: Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, П’ятихатки, Жовті Води, Апостолове, Синельникове, Солоне, Магдалинівка, Царичанка, Покров та Верхньодніпровськ. Новий Клієнтський простір у м. Верхньодніпровськ працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00, за адресою: вул. Дніпровська, 39б.