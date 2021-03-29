RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Дніпропетровськгаз" відкрив Клієнтський простір для мешканців Інгулецького району

Автор: Марія Тарариєва

В Інгулецькому районі Кривого Рогу для майже 28 тисяч споживачів природного газу відкрив свої двері сучасний центр обслуговування 104.ua Клієнтський простір. Тепер клієнти компанії можуть отримати в одному місці весь спектр послуг з розподілу газу, приєднання до мереж та навіть придбати газове обладнання.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпропетровськгаз".

"Фахівці Клієнтського простору 104ua консультують споживачів з розрахунками, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання і допомагають вибрати газове обладнання. Для тих споживачів, які хочуть газифікувати будинок чи підприємство і прагнуть оптимізувати витрати і час, в АТ "Дніпропетровськгаз" розробили комплексну послугу приєднання "під ключ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, послуга передбачає одночасне виконання проектування, будівельно-монтажних робіт зовнішніх і внутрішніх мереж, пуск газу, підбір та встановлення обладнання.

"Замовити послугу "під ключ" можна і в новому Клієнтському просторі, який відкрився в Інгулецькому районі. Для цього потрібно звернутися із заявою до Персонального менеджера та надати необхідний пакет документів. Саме він надалі буде контролювати всі етапи підключення і навіть допоможе підібрати газове обладнання котлів і лічильників до сигналізаторів загазованості та модемів дистанційної передачі показів вузла обліку", - каже начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

У прес-службі відзначили, що в Дніпропетровській області в цілому працює вже 17 клієнтських просторів 104.ua у містах: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, П'ятихатки, Жовті Води, Апостолове, Синельникове, Солоне, Магдалинівка, Царичанка. Клієнтський простір в Інгулецькому районі Кривого Рогу працює з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00. за адресою: вул. Перемоги, 32.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Днепропетровская областьгаз
Читайте також
"Запоріжгаз": не можна зволікати з модернізацією газопроводів високого тиску в Бердянську
"Житомиргаз": Клієнтський простір за час роботи надав більше 800 тисяч консультацій
Прогноз погоди