"Дніпропетровськгаз" забезпечить повний облік природного газу у 2019 році

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Строк встановлення лічильників для споживачів, що використовують газ тільки для приготування їжі продовжено до 1 січня 2021

Впродовж 2018 року індивідуальними приладами обліку забезпечено 12 846 мешканців Дніпропетровської області, на це доправлено 22,9 мільйонів гривень. Станом на початок 2019 року 94% побутових споживачів підприємства обліковують природний газ за допомогою індивідуальних лічильників, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, на сьогодні в зоні ліцензійної діяльності ПАТ "Дніпропетровськгаз" лічильники відсутні лише у 13 511 споживачів природного газу, які сплачують за використане паливо відповідно до норм споживання. Встановлення індивідуальних лічильників для кожного з них - є одним з пріоритетних напрямів роботи компанії.

"Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду пов’язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Звертаємося до наших споживачів з проханням усіляко сприяти ПАТ "Дніпропетровськгаз" у досягненні наших спільних взаємовигідних цілей", - розповіла директор з капітального будівництва ПАТ "Дніпропетровськгаз" Оксана Чорноморченко.

У компанії повідомили, що для споживачів із встановленими загальнобудинковими приладами обліку газу кошти на індивідуальні лічильники не виділяються. Це ж саме стосується і будинків, в яких було передбачено встановлення загальнобудинкових лічильників. Мешканці таких будинків, можуть встановити індивідуальні прилади обліку за власний рахунок, за кошти відповідних бюджетів, або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк встановлення індивідуальних лічильників для споживачів, що використовують газ тільки для приготування їжі продовжено до 1 січня 2021 року. В кінці 2017 року Верховна рада внесла відповідні зміни до закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Як зазначається, основною сферою діяльності ПАТ "Дніпропетровськгаз" є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ "Дніпропетровськгаз" - одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.