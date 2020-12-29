"Дніпропетровськгаз": новоутворені ОТГ досі не уклали договори з компанією

1 січня 2021 втратять чинність договору на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад Дніпропетровської області. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з АТ "Дніпропетровськгаз", а навіть якщо уклали, то не мають постачальника. Це ставить під загрозу постачання газу в бюджетні установи в новому році.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Станом на 28 грудня АТ "Дніпропетровськгаз" через інформаційну платформу Оператора ГТС отримало повідомлення на відключення 434 об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти з 1 січня 2020 року. Ситуація виникла у зв'язку з тим, що 17 листопада були внесені зміни в Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ними передбачено порядок закінчення дії повноважень сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів як юридичних осіб у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України", - йдеться в повідомленні

У прес-службі нагадали, що на початку 2021 відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Дніпропетровської області. Ряд сільських, селищних і міських рад буде реорганізовано. Їх виконавчі органи будуть припинені як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і чинні угоди на розподіл газу і поставок газу. Це ставить під загрозу газопостачання установ бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних установ і лікарень.

АТ "Дніпропетровськгаз" з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об'єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи без договору на розподіл газу, які не будуть закріплені ні за одним постачальником, повинні самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації АТ "Дніпропетровськгаз" звернулося з офіційними листами до Кабінету міністрів, РНБО, обласних та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органи державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад і включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника", - йдеться в повідомленні.