"Дніпропетровськгаз": фінансування робіт з безпеки мереж залишається недостатнім

Працівники газової служби (прес-служба "Дніпропетровськгазу")

За словами прес-служби, до кінця року в області в аварійному стані опиняться 1747 км газопроводів

За рішенням НКРЕКП в скороченому тарифі на розподіл для АТ "Дніпропетровськгаз" для безпеки мереж передбачено 142 гривень в місяць на 1 км газопроводів. Фінансування цих робіт залишається на недостатньому рівні.

Про це повідомляє прес-служба компанії

"Встановлений тариф на доставку газу для АТ "Дніпропетровськгаз" тільки на 50% в рік покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж. Така тенденція спостерігається в газорозподільній галузі протягом останніх кількох років", - говорить технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

У компанії розповіли, що в Дніпропетровській області 33,3% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. "Рівень повного зносу газорозподільних мереж Дніпропетровської області досяг 10%. В таких умовах для їх модернізації необхідно інвестицій на рівні 1,5 млрд гривень. Це дозволить не лише підвищити рівень безпеки газопостачання, але і зробити систему набагато ефективніше і дешевше в обслуговуванні", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, поточний рівень фінансування робіт на 2020 рік становить лише 43 млн гривень.

"При нинішньому фінансуванні робіт з безпеки мереж, до кінця року повністю зношеними виявляться 1 747 км газопроводів і 1 433 газорегуляторних пунктів, в тому числі шафового типу. 20% обладнання (ГРП/ШГРП) використовується на граничні терміни експлуатації (20-25 років), а 37,5% вичерпало його (понад 25 років) і є застарілим", - говорить технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

"Дніпропетровськгаз" обслуговує 18 тисяч км газорозподільних мереж, 3819 ГРП та ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого та захисного обладнання на мережах. У цьому році, за словами прес-служби, "Дніпропетровськгаз" вже провів ремонт 470 ГРП, 950 ШГРП, замінив 3,8 км зношених газопроводів.

"Протягом останнього року компанія встановила 54 ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. "Дніпропетровськгаз" постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з початку року бригади аварійно-диспетчерської служби здійснили понад 33 тисячі виїздів на виклики споживачів. "Щодня диспетчери отримують близько 200 дзвінків. За статистикою, більша частина яких пов'язана з підозрою на витоку газу на внутрішньобудинкових мережах. 48 аварійних бригад цілодобово працюють для споживачів природного газу Дніпропетровської області, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну доставку газу", - йдеться в повідомленні.