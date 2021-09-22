"Дніпропетровськгаз": 80% клієнтів своєчасно платять за доставку газу

"Своєчасна плата за розподіл газу - це гарантія безаварійного і безперебійного газопостачання", - кажуть в компанії і закликають своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги - щомісяця до 20 числа.

"За рахунок коштів, сплачених споживачами за розподіл, фінансується робота аварійно-диспетчерської служби, яка 24/7 ліквідує витоки газу. Здійснюється модернізація, капітальний ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних і шафових регуляторних пунктів, знижує і підтримує необхідний тиск в мережах. Від системного виконання цих робіт залежить подача газу в будинки 606 тисяч жителів регіону", - коментує комерційний директор АТ" Дніпропетровськгаз " Віталій Косенко.

У прес-службі зазначили, що "Дніпропетровськгаз" змушений стягувати борги примусово. Зокрема, з початку року компанія передала до суду понад 3 тисячі справ боржників. Крім суми боргу, їм доведеться сплатити судові витрати і виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

"Більше того, боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на відключення споживачів, які мають заборгованість, від комунальних послуг. Заборона на відключення поширюється тільки на регіони, де введено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Для відновлення подачі газу споживачеві буде необхідно, крім суми боргу, ще й оплатити послугу"припинення-відновлення газопостачання".

"Слід зазначити, цього року значно скоротилася кількість споживачів, які жодного разу не платили за розподіл. Якщо на початку року їх було більше 80 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року – 67,7 тисяч", - йдеться в повідомленні.