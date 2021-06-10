Дніпропетровська область - лідер у багатьох показниках соціально-економічного розвитку, - Зеленський

Зазначається, що президент відвідав об’єкти, які будуються і реконструюються в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".

Серед них - будівництво доріг, реконструкція аеропорту Кривого Рогу, вже відкритий Олімпійський дім у Дніпрі.

"Дніпропетровщина - один із найпотужніших регіонів України. Є дійсно лідером у багатьох показниках соціально-економічного розвитку. Тож де, як не тут знаходити рецепти для зростання кожного регіону", - зазначив він.

За словами Зеленського, масштабні інфраструктурні проєкти, які реалізуються в області, показують зміни, що відбуваються в державі. При тому більшість проєктів такого рівня, що можуть вразити європейців.

"Дніпропетровщина - у топі з реалізації інвестиційних проєктів, програми "Велике будівництво". Хотілося б, щоб інші регіони підтягувалися до флагманських областей", - додав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує президентську інфраструктурну програму.

Цього року в рамках "Великого будівництва" в Дніпропетровській області ведуть майже півсотні проектів і планують відновити 387 км державних і понад 90 км місцевих доріг.