Дніпропетровська область - лідер у багатьох показниках соціально-економічного розвитку, - Зеленський

Дніпропетровська область є не лише одним із найпотужніших регіонів України, але й одним із лідерів соціально-економічного розвитку та розбудови інфраструктури. Область може бути прикладом для інших
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту.
Зазначається, що президент відвідав об’єкти, які будуються і реконструюються в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".
Серед них - будівництво доріг, реконструкція аеропорту Кривого Рогу, вже відкритий Олімпійський дім у Дніпрі.
"Дніпропетровщина - один із найпотужніших регіонів України. Є дійсно лідером у багатьох показниках соціально-економічного розвитку. Тож де, як не тут знаходити рецепти для зростання кожного регіону", - зазначив він.
За словами Зеленського, масштабні інфраструктурні проєкти, які реалізуються в області, показують зміни, що відбуваються в державі. При тому більшість проєктів такого рівня, що можуть вразити європейців.
"Дніпропетровщина - у топі з реалізації інвестиційних проєктів, програми "Велике будівництво". Хотілося б, щоб інші регіони підтягувалися до флагманських областей", - додав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує президентську інфраструктурну програму.
Цього року в рамках "Великого будівництва" в Дніпропетровській області ведуть майже півсотні проектів і планують відновити 387 км державних і понад 90 км місцевих доріг.
Нагадаємо, раніше Тимошенко демонстрував, як будують об’їзну дорогу навколо Дніпра. Цей проект багато років залишався замороженим та відновився завдяки "Великому будівництву". Зараз на об’єкті будують дворівневу розв’язку біля аеропорту та починають створення другої черги об’їзної.