Під Дніпром озброєний підозрюваний у вбивстві здався після 13-годинних переговорів

Під Дніпром озброєний підозрюваний у вбивстві помічниці по будинку забарикадувався у своєму котеджі. Після 13-годинних переговорів він здався поліції. У чоловіка виявили п'ять одиниць зареєстрованої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України .

За даними правоохоронців, тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку ввечері 5 липня. Жінка попросила перевірити житло, оскільки помічниця по дому не відповідала на дзвінки.

Співробітники карного розшуку встановили, що до вбивства жінки може бути причетний 62-річний господар будинку. Для його затримання в районі була проведена спецоперація, в ході якої було встановлено місце перебування підозрюваного.

За встановленою адресою прибули співробітники карного розшуку та бійці підрозділу КОРД. Після 13-годинних переговорів чоловік вийшов з дому і здав зброю. При обшуку в його котеджі було виявлено п'ять одиниць зареєстрованої зброї.

За даними слідства, вранці 5 липня між господарем квартири і 57-річною помічницею по будинку стався конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки чоловік наніс жінці 11 ножових поранень у груди та спину. Від отриманих травм вона померла на місці.

За вчинення навмисного вбивства чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: озброєний підозрюваний у вбивстві здався поліції під Дніпром (facebook.com/mvs.gov.ua)